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تعليم

طلاب جامعة المنوفية في لقاء مع مفتي الجمهورية ووزير الشباب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:08 م
صدى البلد
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مروة فاضل
التقي مساء اليوم  100 طالب وطالبه من شباب جامعة المنوفيه وذلك للالتقاء  مع فضيلة مفتى الجمهوريه الدكتور شوقى علام ووزير الشباب والرياضه الدكتور  أشرف صبحى جاء اللقاء   بعنوان :(( التاسلم السياسى )) بهدف توعية الشباب على أمور الدين وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه والأستاذ الدكتور نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الاداره العامه لرعاية الشباب.

شارك فى اللقاء  إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بـ ( 100 ) طالب وطالبه من الطلاب المتميزين فى الاتحادات الطلابيه  والانشطه المختلفه بالجامعه  بقيادة محمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعه  وعبر الطلاب المشاركين عن سعادتهم الغامرة لحلقة النقاش المثمرة التى ساهمت فى إثراء الفكر لديهم وتصحيح عددا من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

واشرف على  وفد الجامعة المشارك فى اللقاء محمد خطاب مدير ادارة النشاط الاجتماعي  وجيهان جمال واحمد سيف ورشا عادل من الادارة.
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