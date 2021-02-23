طلاب جامعة المنوفية في لقاء مع مفتي الجمهورية ووزير الشباب

التقي مساء اليوم 100 طالب وطالبه من شباب جامعة المنوفيه وذلك للالتقاء مع فضيلة مفتى الجمهوريه الدكتور شوقى علام ووزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحى جاء اللقاء بعنوان :(( التاسلم السياسى )) بهدف توعية الشباب على أمور الدين وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه والأستاذ الدكتور نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الاداره العامه لرعاية الشباب.





شارك فى اللقاء إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بـ ( 100 ) طالب وطالبه من الطلاب المتميزين فى الاتحادات الطلابيه والانشطه المختلفه بالجامعه بقيادة محمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعه وعبر الطلاب المشاركين عن سعادتهم الغامرة لحلقة النقاش المثمرة التى ساهمت فى إثراء الفكر لديهم وتصحيح عددا من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.



