«العدل» تنشر إنفوجراف يوضح رسوم تسجيل العقارات .. سداد 25٪ من قيمة الرسم عند رفع دعوى إثبات الملكية.. و2500 جنيه رسوم نقابة المحامين





أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تم وضع خطة لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم وفقا للتعديلات الجديدة من اليوم وما بعد 6 مارس، وذلك لمواجهة أى تكدس على مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.





وأضاف فى تصريحات خاصة أنه تم تطبيق تسجيل الملكية إلكترونيا فى محافظة بورسعيد ، عبر تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، وأنه جار تطبيقها فى عدد من المحافظات تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.





وأوضح ياقوت أن تعديلات قانون تسجيل الملكية الجديد يخاطب كافة جهات الدولة، لذلك فقد يتم تخصيص دوائر خاصة لسرعة الفصل فى دعاوى صحة ونفاذ باعتبارها دعاوى إثبات الملكية خاصة مع توقعات بارتفاع أعداد مقيمى هذه الدعاوى للحصول على أحكام بتثبيت الملكية كبداية لتقديم اوراق التسجيل للشهر العقارى.





وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه لا يجب الحكم على القانون قبل تنفيذه ، فهناك لغط شديد بعيدا عن المتخصصين، مؤكدا أن الحكم على اى قانون يجب أن يكون بعد 6 أشهر من العمل به، نافيا أن يتم التراجع عن القانون، لأنه ليس به مخالفة.





نزع الملكية

أوضح جمال ياقوت أن القانون لا يجبر المواطنين على تسجيل عقاراتهم أو وحداتهم، كما أنه لا ينزع الملكية من الوحدات السكنية التى لم يتم تسجيلها، لكن يجب التأكيد على أن الملكية المسجلة هى معيار أساسى ولا يوجد دولة فى العالم لا تسجل فيها الملكية .. قائلا " لدينا عشوائية فى التسجيل بسبب القوانين التى ربطت التسجيل ونقل الملكية برغبة الافراد ، لكن بعد 6 مارس ووفقا للتعديلات الجديدة اصبح لايوجد رفاهية اختيار التسجيل من عدمه ، لان القانون اشترط تقديم الخدمات للمواطن بتقديم سند المكلية التى يصدرها الشهر العقارى ، خاصة عند رغبة المشترى نقل خدمات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات باسمه بدلا من البائع ..هنا يجب إحضار سند الملكية وهو تسجيلها فى الشهر العقارى لاجراء التحويل والاستفادة من خدمات الحكومة.





وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أن فلسفة إصدار تعديلات القانون رقم 186 لسنة 2020 وإضافة مادة 35 مكرر إلى القانون 114 لسنة 1946 تهدف إلى إلغاء ازدواجية بحث الملكية، ليختص بها جهة واحدة وهى المحاكم ، خاصة بعد اكتشاف اخطاء كثيرة فى عدد احكام الملكية التى بحثها الشهر العقارى وتبين قيام اشخاص ببيع العقار أو الوحدة لاكثر من مشترى فى وقت واحد ، الا ان التعديلات الجديدة أعطت الحق للمواطن بالاعتراض على ملكية اى عقار عبر قاضى الأمور الوقتية قبل منح المشترى رقم شهر نهائى بالملكية.

طرق التسجيل

وأوضح جمال ياقوت أن هناك طريقتين للتسجيل أمام المواطن، الأولى أن يتقدم بطلب تسجيل ملكية الى أحد مقار الشهر العقارى شريطة ان يحضر معه البائع الى مقر الشهر العقارى ويوقع على عقد البيع أو يحرر توكيل للمشترى للبيع للنفس أو الغير.





وانه فى حالة عدم حدوث ذلك ، يلجأ المشترى إلى القضاء ويقيم دعوى صحة ونفاذ لاثبات ملكيته ،وبعدها يلجا للشهر العقارى لتسجيل الملكية وفق التعديلات الاخيرة التى أقرها القانون .





صحة وتوقيع

وحول دعاوى صحة وتوقيع ..أكد جمال ياقوت أن عقد البيع الابتدائى لم يتم المساس به، لأنه هو حجة بين أطرافه وليس ملزما للدولة بملكية العقار..وكذلك دعاوى صحة وتوقيع لم تلغ لأنها لا صلة لها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، نافيا الغائها، موضحا أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطل.





إجراءات التسجيل

وحول إجراءات التسجيل أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى إنها نفس الإجراءات السابقة فى القانون، حيث يتقدم المواطن بطلب إلى المكتب المختص بالشهر العقارى لإثبات ملكيته للعقار، ويكون هذا الطلب عبارة عن حكم نهائي صادر في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع ، الهبه ، المقايضة ....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية،. ويرفق مع هذا الطلب الحكم الصادر لصالحة والذي يثبت ملكيته للعقار ويجب أن يكون نهائيا، وكذلك بيانات العقار والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار، بعدها يقوم امين المكتب بمنح الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما بعد سداد الرسم المقرر.

وأكمل " يحصل صاحب الرقم الوقتى على بيان لنشر رقم التسجيل الوقتى لعقاره على نفقته كإعلان في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك بهدف دعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ، فإذا انقضى الموعد دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.





وإذا تقرر قبول الاعتراض على رقم الإشهار يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتى.





وأشار جمال ياقوت إلى أنه إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أى جهة أخرى فلا يعطى الطلب رقما وقتيا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة.





تسجيل جماعى

وأكد رئيس مصلحة الشهر العقارى أن أرض العقار لابد وأن تكون مسجلة، وإذا لم تكن ذلك، على السكان إقامة دعوى تسجيل ملكية، ونطلق عليها دعوى تسجيل جماعى ورسومها لا تتجاوز0 200 جنيه ، شريطة أن يتفق الجميع على التسجيل، وفى حالة عدم اتفاقهم يتحمل الراغب فى تسجيل وحدته رسوم التسجيل.





وحول رسوم المساحة ..أكد رئيس مصلحة الشهر العقارى أن رفع المساحة يتحدد على 3 نقاط الارتفاعات المناورة الأجزاء المشتركة فى العقار، مؤكدا ان المساحة تأخذ التكلفة عن الوحدة محل التسجيل ولا يقوم برفع مساحة المنطقة التى توجد بها الوحدة كما روج البعض، لكن هناك رسوم خاصة بالمساحة منها تكلفة أعمال الفنى الذى سيقوم برفع المساحة.





رسوم التسجيل

وحول رسوم تسجيل العقارات.. أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه تشجيعًا على إقبال المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات فقد تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناء على تعديلات القانون والذى نص فى المادة الأولى من أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.





وقال إنه بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها يتم فرض الرسوم التالية خمسمائة جنيه حتى مساحة 100 متر مربع وألف جنيه حتى مساحة 200 متر مربع وألف وخمسمائة جنيه حتى مساحة 300 متر مربع، وبالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها خمسمائة جنيه حتى خمسة أفدنة وألف جنيه حتى عشرة أفدنة وألفا جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة.. ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية ، هذه هى رسوم الشهر العقارى ، ام هناك رسوم اخرى يجب ان يسددها الراغب فى التسديل مثل رسوم التصرفات العقارية والتى تصل الى 2.5%ورسوم نقابة المحامين 1% بحد أقصى ٢٥٠٠ جنيه وبعض.

الرسوم الخاصة بالمساحة

وأضاف أن المواطن يسجل ٢٥٪ من الرسوم المقررة على العقارات عند رفع دعاوى صحة ونفاذ أو إثبات ملكية وباقي الرسوم عند تسجيل الملكية.





وناشد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى المواطنين بسرعة تسجيل عقاراتهم أو وحداتهم، مؤكدا أن نقل الملكية العقارية مستقبلًا لن يتم إلا عبر الطرق القانونية وتوثيق الملكية الجديدة بالشهر العقاري.





وأوضح أن تسجيل الملكية يرفع من سعر الوحدة للضعف، ويساهم فى إنعاش الثروة العقارية فى مصر.