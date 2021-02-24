تمريض القاهرة تعلن عن موعد الامتحان العملي

أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان العملى لمقرر تمريض ال أطفال لطلاب المستوى الثالث، يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا . أطفال لطلاب المستوى الثالث، يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا .





اقرأ أيضا :





وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.



