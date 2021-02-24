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تعليم

تمريض القاهرة تعلن عن موعد الامتحان العملي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحان العملى لمقرر تمريض الأطفال لطلاب المستوى الثالث، يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

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وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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