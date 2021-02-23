حقيقة نزع ملكية الوحدات من أصحابها في حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناه "TeN"، كل إجراء تتخذه الدولة له هدف ولمصلحة الناس ولابد من توضيح مغزى اتخاذ القرار للمواطنين.
واوضح نشأت الديهي ، أن الهدف من القرار القضاء على العشوائية وعدم التنظيم وعدم تعرض المواطنين للنصب.