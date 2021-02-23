حقيقة نزع ملكية الوحدات من أصحابها في حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري..فيديو

قال

، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.