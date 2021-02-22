نشأت الديهي: نحتاج ألبوما لإنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الدولة المصرية تنفذ عددا كبيرا من التنموية في كافة القطاعات في السنوات القليلة الماضية. المشروعات





وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن ": "نحن في حاجة إلى إنشاء ألبوم للإنجازات التي تم تنفيذها في الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.





وتابع نشات الديهي: "تم إنجاز كم هائل من شبكات الطرق الجديدة والمحاور الرئيسية التي تغير شكل الحياة في مصر".





واكمل نشات الديهي : "أي مواطن مصري يشعر بالفخر الشديد بسبب إنشاء مشروعات كبيرة تنموية في كافة المجالات ".





ولفت نشات إلى أن "مصر تمتلك صناعات اهملت لفترة من الزمن ونعيد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة لأنها ذو أهمية كبرى ".