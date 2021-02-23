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أحمد عز: عقوبات المرأة التي تمنع عن السماح لرؤية الأب لابنه هزيلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد أحمد عز المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن أهم نقاط في قانون الأحوال الشخصية المحال للجنة التشريعية في مجلس النواب وجود لأول مرة بنض للاستضافة.

وأضاف عز، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عقوبات المرأة التي تمنع عن السماح لرؤية الأب لأبنه هزيلة.

فيما كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه من المنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجنة التشريعية الأسبوع المقبل.

وأضاف موسى، أنه :"عايزين قانون منصف للجميع ويكون في وفقا لتوقعات الجميع".

ناشد مقدم برنامج على مسئوليتي، رئيس مجلس النواب طرح قانون الأحوال الشخصية لحوار مجتمعي.


 




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