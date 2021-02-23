رئيس مياه القناة يعلن عن استحداث إدارة جديدة لدراسة تقليل الفاقد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، موافقة مجلس الادارة، لإستحداث إدارة عامة بالشركة، لتقليل الفاقد وذلك لتحديد نسبة الفاقد من المياه المنتجة من خلال مرقبة أجهزة القياس بكل منطقة، مع الاستمرار فى أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة، لافتا الي الأهمية الكبيرة لتقليل الفاقد من المياه المنتجة وفق أطر هيكلية وعلمية دقيقة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة شركة مياه القناة، بحضور سكرتيرى عموم محافظات القناة وأعضاء مجلس الإدارة.









وأكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حرص الشركة على استمرار خطتها على جميع المحاور، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.









واستعرض قطاع المعامل والجودة بالشركة بيانا احصائيا باجمالى عدد العينات، التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية"، بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها والتي أثبتت جودتها وصلاحيتها.









كما تم عرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث خلال شهرى " نوفمبر- ديسمبر 2020 "، وشهر يناير 2021، والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية طبقا للقانون 458 لسنة 2017 لضمان تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.









وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على الجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق الالتزام البيئي في محطات معالجة الصرف الصحي، والحرص الدائم على تقديم خطط الإصحاح البيئي للمحطات والتنسيق المستمر مع أجهزة شؤون البيئة بمحافظات القناة من أجل التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.











وناقش الاجتماع التنفيذي، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع توصيل المياه لقرى شرق البحيرات بالقنطرة شرق ضمن مبادرة " حياة كريمة " بمحافظة الاسماعيلية، ومشروعات الإحلال والتجديد لمحطة مياه فايد المرشحة، ومحطة مياه جنيفة الجديدة بقطاع السويس وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاث.







