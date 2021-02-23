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محافظة الشرقية: استقرار الأحوال الجوية ورفع تجمعات الأمطار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:02 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، إن  المحافظة تشهد استقرار في الاحوال الجوية اليوم وسقطت على المحافظة أمطار خفيفة لم تتسبب في تجمعات لـ مياة الأمطار .

وأضاف أحمد عبد المعطي  في مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز"، :"   تنسيق بين كافة الاجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس، كذا متابعة أعمدة الإنارة في الشوارع في فترات سقوط الأمطار".

 وتابع أحمد عبد المعطي :"  التواصل على مدار الساعة مع جميع الجهات المعنية على رأسها شركة المياه لرفع اي تراكمات لمياه الامطار من الشارع ".

وأكمل احمد عبد المعطي:"  من بداية فصل الشتاء تم إجراء صيانة لـ جميع شبكات الصرف الصحي ومعدات شفط مياه الأمطار استعدادا لأي موجة من الطقس السيء ".

ولفت أحمد عبد المعطي:"  تواصل دوري مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس".
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