محافظة الشرقية: استقرار الأحوال الجوية ورفع تجمعات الأمطار

قال أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، إن المحافظة تشهد استقرار في الاحوال الجوية اليوم وسقطت على المحافظة أمطار خفيفة لم تتسبب في تجمعات لـ مياة الأمطار .





وأضاف أحمد عبد المعطي في مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز"، :" تنسيق بين كافة الاجهزة المعنية لمتابعة حالة الطقس، كذا متابعة أعمدة الإنارة في الشوارع في فترات سقوط الأمطار".





وتابع أحمد عبد المعطي :" التواصل على مدار الساعة مع جميع الجهات المعنية على رأسها شركة المياه لرفع اي تراكمات لمياه الامطار من الشارع ".





وأكمل احمد عبد المعطي:" من بداية فصل الشتاء تم إجراء صيانة لـ جميع شبكات الصرف الصحي ومعدات شفط مياه الأمطار استعدادا لأي موجة من الطقس السيء ".



