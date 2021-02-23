حكم تربية الثعابين في المنزل .. دار الإفتاء تكشف الحكم.. فيديو

حكم تربية العصافير في قفص

قال أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن تربية طيور الزينة وحبسها في أقفاص أمر غير مُحرم شرعًا في هذه الحالة.





وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل يوجد حُرمانية في تربية عصافير الزينة وحبسها في قفص؟»، أنه لا حُرمانية في تربية العصافير داخل أقفاص، طالما يتم توفير البيئة المناسبة لها من الطعام والشراب وما تحتاج تلك الطيور من أجل معيشتها، فهذا أمر غير محرم شرعًا.



