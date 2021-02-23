حكم تربية الثعابين في المنزل .. دار الإفتاء تكشف الحكم.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تربية الثعابين في المنزل، وليس حراما. وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، على فيس بوك، أنه يجوز تربية الثعابين في المنزل طالما تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع آذاه عن النفس والأهل في البيت، وتم تخصيص مكان خاص له. قال محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية والترفيه فهي غير جائزة. وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل تربية الكلاب فى البلكونة تطرد الملائكة فى المنزل؟»، أن تربية الكلاب تمنع من دخول الملائكة إلى البيت؛ فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»، أما إذا كان اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، أو تحصيل منفعة كالصيد، أو دفع مضرة فجائز إذ اقتضت الضرورة ذلك، وإلا فلا وذلك خروجًا من الخلاف.
حكم تربية العصافير في قفص
قال أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن تربية طيور الزينة وحبسها في أقفاص أمر غير مُحرم شرعًا في هذه الحالة.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل يوجد حُرمانية في تربية عصافير الزينة وحبسها في قفص؟»، أنه لا حُرمانية في تربية العصافير داخل أقفاص، طالما يتم توفير البيئة المناسبة لها من الطعام والشراب وما تحتاج تلك الطيور من أجل معيشتها، فهذا أمر غير محرم شرعًا.
حكم تربية الطيور في قفص
وجهت متصلة سؤالا الى الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى
الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، تقول فيه "ما حكم تربية الحمام فى المنزل؟".
وأجاب عليها الدكتور قائلًا "إن تربية الحمام كتربية أى شيء آخر، فالحمام الأصل فيه الطيران ولكننا نقوم بحبسه فيجب إطعامه، والفرق بينه وبين الحيوانات الأخرى انها داجنة أى تأكل من المكان الذى تقيم فيها، أما الحمام فيريد أن يطير فنكون بتربيته منعناه من أخذ حريته، فالأحسن أن يجعله يطير ويأكل طعامه من الخارج، ويجب على من يقوم بتربية الحمام أن لا يحبسه ولو حبسه فلا يكون كل الوقت حتى لا يقيد حريته".
حكم تربية أسماك الزينة بالمنزل
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل تربية طيور الزينة حلال أم حرام؟".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الفقهاء قالوا إذا توفر الماء والطعام والشراب، والبيئة المناسبة لهذه الطيور المستأنسة لا يكون حراما.
وتابع: ليس من الضروري وضع أوعية الطعام بجانب العش، لضمان حصول الطيور على بعض الحركة بين أوقات تناول الطعام والشراب.