بعد نجاحهما في عمر خريستو.. دومينيك حوراني وعاطف عبد اللطيف يتعاونان في تجربة جديدة

تستعد الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني حاليا لتصوير فيلم جديد لإحدى المنصات الالكترونية يبدأ تصويره خلال أيام.









يشارك دومينيك البطولة الفنان عاطف عبد اللطيف ونخبة متميزة من الممثلين.. وتدور قصة الفيلم الذي لم يستقر على اسمه التجاري حتى الآن في إطار مجتمعي يغلفه بعض من الإثارة والتشويق.









ويعد هذا الفيلم الذي من المقرر طرحه خلال عيد الفطر القادم ثاني تعاون بين دومينيك حوراني وعاطف عبد اللطيف، حيث كان التعاون الاول في 2018 من خلال فيلم عمر خريستو الذي تم تصويره بين مصر ولبنان.











قال عاطف عبد اللطيف إن تجربته الجديدة ستكون متميزة لوجود قصة قوية عن مشاكل حياتية في إطار مجتمعي تم إعدادها في سيناريو أكثر من رائع.









وعن تفاصيل أكثر عن العمل والفريق الفني له أكد أن الشركة المنتجة للتجربة الجديدة متحفظة حاليا عن ذكر تفاصيل الفيلم حتى يبدأ رسميا التصوير بالعمل خلال الأيام المقبلة.



