مستشار وزير المالية: رقمنة وثائق دار المحفوظات تحميها من التلف والتزوير

قال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن رقمنة الوثائق داخل دار المحفوظات توجه الدولة المصرية.









وأضاف حازم في مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز"، :" التحول الرقمي يحمي وثائق دار المحفوظات من التلف أو السرقة أو التزوير".









وتابع:" الرقمنة تسهل عملية الوصول لأي وثيقة تاريخية ويتم ربط قواعد البيانات ببعضها البعض ".









وأكمل شريف حازم:" رقمنة الوثائق تمنع التزوير، وبدأنا في عملية الرقمنة داخل دار المحفوظات من 5 سنوات وانتهينا من 2.5 مليون وثيقة على الان".









وأكمل حازم:" لدينا شهادات ميلاد قديمة ولدينا جميع قرارات الحكومة المصرية من العهد الملكي وسجل من الوقائع المصرية، والدار بها الخرائط التاريخية ".









ولفت إلى أن " دار المحفوظات بها السجل الوظيفي لاهم موظفي الحكومة المصرية مثل سعد زغلول وشهادة ميلاد توفيق الحكيم والسجل الوظيفي لجمال عبد الناصر وأنور السادات ".