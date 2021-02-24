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مستشار وزير المالية: رقمنة وثائق دار المحفوظات تحميها من التلف والتزوير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:15 ص
مستشار وزير المالية
مستشار وزير المالية
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هاني حسين
قال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن رقمنة الوثائق  داخل دار المحفوظات توجه الدولة المصرية.


وأضاف حازم في مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز"، :"  التحول الرقمي يحمي  وثائق دار المحفوظات من التلف أو السرقة أو التزوير".


وتابع:" الرقمنة تسهل عملية الوصول لأي وثيقة تاريخية ويتم ربط قواعد البيانات ببعضها البعض ".


 وأكمل شريف حازم:" رقمنة الوثائق تمنع التزوير، وبدأنا في عملية الرقمنة داخل دار المحفوظات من 5 سنوات  وانتهينا من 2.5 مليون وثيقة على الان".


وأكمل حازم:"  لدينا شهادات ميلاد قديمة ولدينا جميع قرارات الحكومة المصرية من  العهد الملكي وسجل من الوقائع المصرية، والدار بها الخرائط التاريخية ".


ولفت إلى أن " دار المحفوظات بها السجل الوظيفي لاهم موظفي الحكومة المصرية مثل سعد زغلول وشهادة ميلاد توفيق الحكيم والسجل الوظيفي لجمال عبد الناصر وأنور السادات ".
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