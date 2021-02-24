حكم مسح البنات على الشراب الشيفون النايلون؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

حكم المسح على الجورب

المسح على الجورب المقطوع

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟

قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المسح على الحجاب إختلف العلماء فيه فبعضهم من أطلق الجواز والبعض الآخر منع المسح عليه .





وأضاف فتحى، فى إجابته على سؤال « حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟»، أن من أطلق الجواز قالوا كل ما يوضع على الرأس يجوز المسح عليه مطلقًا للتخفيف ومنهم من منع ذلك مطلقًا فقالوا أنه لا يجوز المسح على الحجاب إلا فى حالة الضرورة كأن يكون هناك إصابة فى الرأس فيجوز ان يمسح على ما كان واضعه على رأسه .



