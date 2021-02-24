بصورة ورسالة رومانسية.. يسرا الليثي تهنئ زوجها ميدو بعيد ميلاده الـ 38

هنأت يسرا الليثي، زوجة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني للوحدة السعودي السابق كابتن أحمد حسام ميدو بمناسبة عيد ميلاده الـ38





وكتبت "يسرا" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة : "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي صخرتنا وعمودي الفقري الشخص الذي أواصل التعلم من كل يوم ، إلى منطقة الراحة الخاصة بي وكل شيء ❤ أحبك ميدو".





يذكر أن "ميدو" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ38، وهو من مواليد 23 فبراير1983 بمحافظة القاهرة.





ولعب "ميدو" خلال مسيرته الكروية في العديد من الأندية الأوروبية، مثل جنت البلجيكي، وأياكس أمستردام الهولندي، وروما الإيطالي، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام هوتسبير.





وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.



