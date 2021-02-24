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أخبار العالم

الكويت تدرس منح جرعة لقاح واحدة للمتعافين من كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:17 ص
الكويت تدرس منح جرعة
الكويت تدرس منح جرعة لقاح واحدة للمتعافين من كورونا
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قسم الخارجي
تدرس وزارة الصحة الكويتية اعتماد بروتوكول جديد، في إطار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال الاكتفاء بإعطاء جرعة واحدة من اللقاح، لمن ثبتت إصابته بالفيروس في وقت سابق.

وقالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن هذا الإجراء بدأ تطبيقه في عدد من الدول، بناء على دراسات علمية أُجريت في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أشارت المصادر إلى تراجع جدوى فرض الحظر في الوقت الحالي،  في ظل إغلاق عدد من الأنشطة التجارية وتحديد أوقات عمل أخرى.

وشددت على أهمية تطبيق القانون بحزم على مخالفي الاشتراطات الصحية، بدلًا من فرض الحظر.
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