منة فضالي توجه رسالة للسيدات: لا تجعلي رجلًا يفعل من أجلك أشياء بسيطة لا تناسبك

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرًا لها من أحدث ظهور.





وظهرت منة فضالي بملابس جذابة، وهي ترتدي بدى حمالات مكشوف الصدر وعاري الكتفين باللون الأسود، وتألقت بلون مميز لطلاء الشفاه باللون الأحمر، وحرصت على الظهور بشعرها القصير بلونه البني بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





وعلقت منة فضالي على الفيديو قائلة: "كوني مغرورة حتى يبتعد عن طريقك كل رجل ضعيف، كوني باردة لا تجعلي رجلًا يفعل من أجلك أشياء بسيطة لا تناسبك، كوني مزعجة متطلبة، أنانية، شريرة لا يتحملك إلا ذلك الرجل الذي أعماه عشقك عن إزعاجك".





وتنتظر الفنانة منة فضالي عرض فيلمها الجديد "آخر نيزك" الذي يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.





يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد ابو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.





يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".





العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".





في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



