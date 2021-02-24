اليوم.. فينترسال ديا مصر تعقد مؤتمرها السنوي افتراضيًا

تعقد شركة "فينترسال ديا" مصر، المؤتمر الصحفي السنوي لها اليوم المقبل الموافق 24 فبراير 2021، على أن يكون الحضور افتراضياً، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء فيروس كورونا كوفيد - 19.





ويتناول المؤتمر خلال فاعلياته المنعقدة عبر الإنترنت موضوعان رئيسيان؛ أولهما جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 وتداعياته، وثانيهما الالتزامات المناخية، حيث رأت فينترسال دِيا، الشركة المستقلة الرائدة للغاز والنفط في أوروبا، أن ثمة مسارا مشتركا للتحديات والفرص في آن معا بين الجميع.





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وبحسب بيان الشركة التي حصل موقع صدى البلد على نسخة منه، أنه لعل التراجع في الأداء الاقتصادي العالمي، والقرارات الأوروبية البارزة من أجل مستقبل متوازن مناخيا علاوة على بيئة السوق المتغيرة باستمرار، تضعنا ومعنا الصناعة بأكملها أمام مهمة شاقة تتمثل في: تحقيق الاستقرار في أوقات الأزمات، مع إجراء تغييرات إيجابية للمستقبل وفي الوقت الذي نعتقد فيه أن فينترسال دِيا حققت ذلك العام الماضي ، فإنه يطيب لنا استعراض هذه التجربة معكم.





ويستعرض الرئيس التنفيذي لـ فينترسال ديا ماريو ميهرن نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2020 للشركة، إضافة إلى تقديم لمحة عامة عن توجهات الشركة في العام الجاري 2021.





يذكر أن "فينترسال ديا" مصر، قد بدأت في 20 سبتمبر المنقضي، بعودة عدد محدود من موظفيها للعمل من المكاتب، وذلك بعد ستة أشهر من العمل من المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وشددت على أن الإجراءات الاحترازية الصحية الصارمة ستبقى مطبقة كالمعتاد في تلك المكاتب، حتى بعد إنتهاء فيروس كورونا.





وأضافت "فينترسال ديا مصر" أنه في الوقت نفسه، سيبدأ تطبيق نموذج عمل فينترسال ديا العالمي المستحدث "فليكس فوروورد"؛ ما يعني للفريق في مصر تغييرًا طموحًا في ثقافة الشركة يعكس نظرتها الاستشرافية للمستقبل، وخصوصًا أن العمل عن بعد لا يزال غير شائع في مصر.





وعن نظام الـ" "فليكس فوروورد" فقد أعلنت "فينترسال ديا" الشركة المستقلة الرائدة لإنتاج الغاز والنفط في أوروبا، أنها ستعتمد نظام العمل عن بُعد بوصفه نهجًا معياريًا حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، حيث أكد ماريو ميهرن، الرئيس التنفيذي للشركة، أن ذلك سيتم عبر تطبيق نموذج عمل هجين عندما ينتهي الوباء، ويطلق عليه اسم "فليكس فوروورد" Flex Forward.