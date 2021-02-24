إعلان من الصحة العالمية عن موعد انتهاء وباء كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، تقديرها لانتهاء رعب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في تقديره لاحتمالية انتهاء المرض، إن وباء كورونا قد ينتهي في العام المقبل 2022.





قال المسئول البارز في منظمة الصحة العالمية : " لقد انتهى السيناريو الأسوأ للوباء، وذلك لأننا أصبحنا على دراية أكبر بالفيروس، مقارنة بما كنا عليه في العام الماضي".





لكن نهاية الفيروس لا تعني اختفاءه وفق ما أكد كلوج ، الذي قال :"الفيروس لن يختفي من الوجود، لكن وسط الأوضاع الحالية فإنه بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود، وستتحول الأمور للعادية".





لكن كلوج عاد وقال إن كلامه مجرد توقعات تستند إلى دلائل علمية، لكنها ليست أكيدة.





وتقترب حالات كورونا في العالم من الـ113 مليون مصاب، والوفيات من 2.5 مليون وفاة.





وتتصدر أمريكا الإصابات في العالم، بما يقترب من 29 مليون حالة ، و515 ألف وفاة، وبعدها الهند بـأكثر من 11 مليون إصابة و156 ألف وفاة، وبعدهما البرازيل بـ10 ملايين إصابة، و248 ألف وفاة.









وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 1932 حالة إصابة جديدة بسلالات فيروس كورونا المستجد التي تم رصدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وفقًا للبيانات التي تم تحديثها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب ما أوردت شبكة سي إن إن.





ذكر التقرير، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ، 1881، كانت للبديل أو السلالة الأكثر عدوى والمعروفة علميًا باسم B.1.1.7 ، والتي تم اكتشافها في الأصل في المملكة المتحدة.



