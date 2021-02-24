محامي سفاح الجيزة المتهم بقتل 4 ودفنهم: «مكانش يقصد وأطلب له الرأفة»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة المحامي صابر صليب، الدفاع المنتدب من المحكمة للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبد اللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.









ودفع "صليب" بأن المتهم أقر في لتحقيقات بأنه لم يقصد قتل المجني عليه، كما طالب بتغيير قيد ووصف القضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.









وأضاف في مرافعته أن المتهم قال له إنه تعرض للتعذيب في قسم شرطة الهرم ليدلي باعترافه، وإنه اعترف بالإكراه.









وفي ختام المرافعة، طالب الدفاع بالتماس الرأفة مع المتهم.









ورفعت المحكمة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق، الجلسة لإصدار القرار.









وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.