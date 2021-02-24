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مرأة

بـ الفضي اللامع.. تارا عماد تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:58 م
تارا عماد
تارا عماد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة تارا عماد صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة اميقة ولافته تبرز جمالها.

وتألقت تارا عماد ، بفستان قصير وانيق باللون الفضي اللامع، ومطعم بخطوط بسيطة باللون الأسود لتبرز عن جمالها، كما انتلعت بوت طويل باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال انوثتها.


وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل باللون الفضي. 
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