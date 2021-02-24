السفير الفلبيني بالإسماعيلية: 75 عاما جمعت بين مصر وبلادنا

قال سفير جمهورية الفلبين "سولبيشيو م.كونفيادو" بالقاهرة، اليوم الأربعاء ، إن الفلبين تحتفل هذا العام بالذكرى 75 لبداية العلاقات المصرية الفلبينية، مشيرا إلي أن الفلبين شاركت في الدورات المقدمة من المركز المصري الدولي للزراعة، حيث يقدم المركز خمس دورات سنويًا الفلبين، كما يوجد عدد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعاون الزراعي والحجر الصحي، بالإضافة إلي اهتمامهم بالسياحة الدينية بمختلف أنحاء العالم، وبمسار الرحلة المقدسة التي تعد الإسماعيلية جزءا أساسيا، مشيدا بجبل مريم الذي يقع علي ضفة القناة.





واستعرض السفير، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، سبل التعاون فيما بين المحافظة وبين السفارة وخاصة في مجال الزراعات، مؤكدا أن هناك تعاونا وطيدا بين البلدين من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية والصحة.





من جهته استعرض اللواء شريف يشارك محافظ الإسماعيلية، خلال اللقاء، حجم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض محافظة الإسماعيلية بدءا من الأنفاق والإسماعيلية الجديدة وشبكة الطرق التي تربط بين المحافظات وصوامع الغلال الجديد بأبوصوير، ونهاية بالمجمع الطبي الذي تم افتتاحه الشهر الجاري والذي يعد صرحا كبيرا في مجال الصحة.





كما استعرض المحافظ حجم الاِستثمارات بمحافظة الإسماعيلية والزراعات الشهيرة مثل المانجو والفراولة والبرتقال والطماطم، والتي تأتي أولي صادراتنا الزراعية.





كما أشار محافظ الإسماعيلية باهتمام الدولة بمجال الأسماك وصناعتها والذي يتضمن مزرعتين أحدهما تابعة لهيئة قناة السويس والأخرى تابعة للدولة لزيادة قيمة المنتجات بالإضافة إلي حجم الاستثمارات والمصانع لتوليد الطاقة بالمنطقة الصناعية.





وأشاد سفير جمهورية الفلبين والوفد المرافق له بحفاوة الاستقبال وبالمشروعات القومية التي أقيمت بالإسماعيلية، مشيرا الى أنه خلال السنوات الأخيرة تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسئولي البلدين على المستوى الثنائي والمؤتمرات والاجتماعات الدولية للتنسيق والتعاون في القضايا التي تهم البلدين ومنظمة التجارة العالمية، وتنشيط ثقافة السلام والحوار بين الحضارات وترجمة القيم المشتركة إلى عمل لتحقيق سلام مستقر وللتعاون بين الأديان من أجل السلام.





ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع جمهورية الفلبين في كافة المجالات وخاصة المجال الزراعي والتبادل التجاري بين منتجات البلدين و أن المحافظة سعيدة باختيارهم للإٍسماعيلية لإقامة استثمارات، مؤكدا أن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتحقيق أفضل تعاون بين البلدين.





وتضمن برنامج الزيارة لمزارع المانجو بقرية الفردان ومصانع لتوليد الطاقة بالمنطقة الصناعية ليشهدوا حجم الزراعات والصناعات التي تهتم بتوليد الطاقة والكهرباء علي أرض الإسماعيلية.





وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لسفير جمهورية الفلبين، كما أهدى السفير تذكار للمحافظ.