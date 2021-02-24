تجديد حبس مرتكبي واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالسنطة 15 يوما

وجه المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، رئيس نيابة مركز السنطة بحبس المتهمين بإرتكاب واقعة إضرام مواطنين بقرية شنراق النيران باستخدام مولوتوف والتعدي علي صاحب فرن لخلافات على توزيع الخبز 15 يوما علي ذمة التحقيقات .









وشدد المحامي في تعليماته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بتشكيل فريق من النيابة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان للحادث، والتأكد من الأسباب الحقيقية للواقعة وأخذ أقوال طرفيها.





كانت مشاجرة حامية وصلت لحد التشابك بالأيدي واستخدام زجاجات مولوتوف وقعت بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة بين صاحب فرن عيش ٣٠ سنة ونجار موبيليا بسبب خلافات على تأخيره في الدور مما أسفر عن إصابة صاحب الفرن بحروق فى الوجه والأيدي.





وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم.





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بورود ببلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الدور في فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة حيث قام المتهم بإشعال النيران في صاحب فرن العيش.





كما انتقل ضباط مباحث مركز السنطة برئاسه الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث المركز وقوة من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وبمعاونة الأهالى تم ضبط س ع ٣٠ سنه نجار الموبليا وتسليمه للشرطة ونقل المصاب أ ال صاحب الفرن إلى مستشفى السنطة المركزى لإسعافه وتلقى العلاج.



