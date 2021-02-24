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حوادث

فاجعة مركب مريوط.. انتشال جثة طفل عمره 4 سنوات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بالإسكندرية ، من انتشال جثة طفل عمره 4 سنوات، من بحيرة مريوط، اليوم الأربعاء؛ ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 11 شخصا، ومازال البحث جارى عن 3 جثامين حتى الآن.


وقد نقل الطفل على الفور عبر الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.


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ويشار إلى أن أهالي نجع مطيريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، أدوا صلاة الجنازة، مساء الثلاثاء، على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة، الإثنين.

 

ووصلت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن، وسط صراخ وعويل من أهالي المتوفين.

 

وصرحت نيابة العامرية بالإسكندرية بدفن 9 جثامين تم استخراجها من داخل بحيرة مريوط، وذلك في واقعة غرق مركب صيد، في رحلة تنزه في البحيرة.

 

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث، بالإضافة إلى استخراج حطام المركب وباقي الضحايا وسماع أقوال المصابين حول الواقعة.

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