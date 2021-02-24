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محافظات

لإقامة مشروعات خدمية.. 8 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، على تخصيص عدد من الأراضي؛ لإقامة مشروعات خدمية؛ وتغيير اسم قرية، وإطلاق اسم شهيد على مدرسة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزرات.

وافق المجلس التنفيذي على تعديل تخصيص 382 مترًا مربعًا، ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة لإقامة مشروعات تخدم الأسرة والطفل والمجتمع، وتجديد قرار التخصيص مساحة 804 أمتار مربعة؛ لإقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة التابعة لمركز قلين.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 50 مترًا من أملاك الدولة بجوار قصر ثقافة بيلا؛ لإقامة نقطة إسعاف عليها، وإطلاق اسم الشهيد جندي مجند عبد العاطي عبداللطيف علي سعد على مدرسة شابة للتعليم الأساسي بقرية شابة التابعة لمركز دسوق، وتغيير اسم عزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، بمركز بيلا إلى عزبة السلام.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 20 فدانًا و17 قيراطًا و3 أسهم لإقامة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، فضلًا عن موافقة المجلس على إقامة حديقة عامة بعد تعديل موقع مدرسة المنتزه للغات، والموافقة على إقامة مدرسة ابتدائية بقرية مصطفى كامل بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفى كامل الزراعية .

لإقامة مشروعات خدمية.. 8 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ
لإقامة مشروعات خدمية.. 8 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ
لإقامة مشروعات خدمية.. 8 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ
لإقامة مشروعات خدمية.. 8 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي في كفر الشيخ
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