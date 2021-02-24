الشهر العقارى: رسوم تسجيل العقار لن تزيد عن 2000 جنيه

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن نسبة تسجيل العقارات في الشهر العقاري بسيطة جدا، لافتًا إلى أن رسوم تسجيل العقار فى الشهر العقارى لن تزيد عن 2000 جنيه فقط.





وأضاف ياقوت خلال تصريحات خاصة ل دى ام سي، إن التكلفة 500 جنيه حتى مسطح 100 متر والف جنيه حتى مسطح 200 متر و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر.



