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الشهر العقارى: رسوم تسجيل العقار لن تزيد عن 2000 جنيه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:11 م
جمال ياقوت
جمال ياقوت
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ايات احمد
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن نسبة تسجيل العقارات في الشهر العقاري بسيطة جدا، لافتًا إلى أن رسوم تسجيل العقار فى الشهر العقارى لن تزيد عن 2000 جنيه فقط.

وأضاف ياقوت خلال تصريحات خاصة ل دى ام سي، إن التكلفة 500 جنيه حتى مسطح 100 متر والف جنيه حتى مسطح 200 متر و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر.

وتابع أن الرسوم شاملة تسجيل الشهر العقاري وأعمال المساحة، منوها بأن أنه إذا كان المواطن لديه عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، يمكنه التوجه للشهر العقاري لتحويل هذا العقد إلى نهائي، حتى في حالة وجود الطرف الثاني «البائع».
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