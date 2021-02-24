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أخبار البلد

هيئة الدواء: منح الترخيص الطاريء لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا / AZD 1222"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطاريء لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222"، وذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفي ضوء حرص الهيئة على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، وطبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 4 لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطاريء سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا".

مؤكدا أن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات، وذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية للهيئة، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.
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