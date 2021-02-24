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تعليم

لتهيئة البيئة الجامعية وتعميق الانتماء.. بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة قناة السويس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:37 م
معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة
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كريم ناصر
وقع معهد إعداد القادة بجامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع  جامعة قناة السويس، بهدف إعداد استراتيجية مشتركة لمجموعة من البرامج والأنشطة الشبابية التي تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة ونشر مفاهيم إتاحة المعلومات وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بالعمل على توطيد الشراكات بين جميع أطراف المجتمع الجامعي بما يعود بالنفع على الطالب الجامعي و تطوير مهاراته.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن بروتوكول التعاون ينص على إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة قناة السويس يكون له الدور الريادي للمراكز المنشأة بجامعات إقليم قناة السويس وسيناء وذلك بإقامة الندوات واللقاءات الثقافية المتنوعة بالإضافة إلى إنشاء مركز متميز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة والمجتمع المحيط لنشر ثقافة الاتاحة والمساواة.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة أن من أهداف المعهد إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المختلفة، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، والمساهمة في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، في ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد زكي حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس، و الدكتور كريم حسن همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام جامعة قناة السويس، والدكتور محمد غنيم منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وحمدي طه أمين معهد إعداد القادة، ومصطفى كامل الأمين المساعد للمعهد، وطارق حماد شاهين منسق شئون الجامعات بالمعهد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تم تنظيم جولة تفقدية داخل الجامعة شملت المدينة الجامعية، ومركز تنمية الموارد البشرية، والملاعب المفتوحة وأرض الجوالة، ومبنى رعاية الشباب وصالة الألعاب الرياضية والمعرض الفني وانتهت الجولة بلقاء مفتوح بطلاب الاتحاد ومنسقى الأنشطة الطلابية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.
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