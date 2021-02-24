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منوعات

حبوب وبخاخات.. باحثة تكشف تطورًا جديدًا للقاح كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:17 م
باحثة تكشف تطور جديد
باحثة تكشف تطور جديد للقاح كورونا
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يارا زكريا
كشفت سارة جيلبرت، الباحثة البريطانية ورئيسة فريق جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح كورونا، عن عمل فريقها على تطوير اللقاح ليكون في شكل حبوب وبخاخات رذاذ للأنف.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أوضحت سارة للجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، أن فريقها يركز على طرق جديدة للقاح كورونا بعيدًا عن الحقن.

وأشارت الباحثة البريطانية إلى أن الحبوب وبخاخات رذاذ الأنف ستسهمان في استجابة مناعية أفضل من الحقن كما أنها ستساهم في التخفيف من مشكلات الإمداد التي أعاقت عمليات طرح اللقاح دوليًا.

وأضافت رئيسة فريق جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح كورونا أن هذه بشرى رائعة للأشخاص الذين يخافون من الإبر، لافتةً إلى أن كلا الطرقتين الجديدين ستغترقان وقتًا لتطويرهما ثم اختبارهما للتأكد من سلامتهما ومن ثم فعاليتهما.

وأكدت سارة جيلبرت، أنه سيكون للحبوب وبخاخات الرذاذ مزايا كبيرة، منبهةً إلى أن التجارب التي أجرتها شركة بريطانية للتكنولوجيا الحيوية أظهرت أن لقاحات كورونا التي يتم إعطاؤها عن طريق الفم للقرود كانت فعالة للغاية لتحصينهم.

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