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أخبار البلد

لمزارعي الرمان .. ننشر أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال فبراير

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بأهم التوصيات الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير لزيادة الإنتاج.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

6-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.

ثانيا :  تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى:  2لتر حامض فوسفوريك للفدان +  2 لتر حامض هيوميك للفدان

الرية الثانية:  ري بدون تسميد

الرية الثالثة:  2لتر حامض نيتريك  للفدان +  2لتر حامض كبرتيك للفدان

ثالثا : برنامج الري  ، السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة  ، السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة  ، السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة  ، السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة  ، السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة  ، السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل اسبوع 

  يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

 1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها كما سبق.

 2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.

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