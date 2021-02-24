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توك شو

الصحة تكشف حقيقة ظهور نوع جديد من شلل الأطفال في مصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:56 م
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
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قسم التوك شو
قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور علاء عيد، إنه لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال في مصر، مشيرا إلى أن آخر تسجيل لحالة شلل أطفال في مصر كان عام 2004.

وأكد عيد في مداخلة هاتفة لبرنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل بهدف حماية مناعة الأطفال مشيرا إلى أن هناك فرقا متحركة تعمل في حملة التطعيم.

وأوضح أن الفرق المتحركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تحمل كارنيهات منعا لعمليات النصب موضحا أن التطعيم مجانا.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أنه تم وضع خطة لعودة الدراسة في المدارس والجامعات لحماية الطلاب من كورونا.
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