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ديني

لمن يريد الصيام.. غدا تبدأ الأيام البيض لـ شهر رجب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:02 م
لمن يريد الصيام..
لمن يريد الصيام.. غدا تبدأ الأيام البيض لشهر رجب
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محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك، تذكيرًا بأن غدا الخميس تبدأ الأيام البيض لشهر رجب وهم الخميس ١٣ رجب ١٤٤٢هـ، والجمعة ١٤ رجب ١٤٤٢هـ ، والسبت ١٥ رجب ١٤٤٢هـ.

وكتبت دار الإفتاء المصرية حديثًا شريفا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" موضحة أن الفسيلة: النَّخلةُ الصَّغيرةُ تُقطَع من الأمّ أَو تُقلع من الأرض فتُغرس.

أوضحت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك أن الفسيلة هي تلك الثقافة التي يجعلها الإسلام منهج حياة.. منهجا يجعل المسلم في حركة مطردة، لا يعرف الكسل بابا إلى جوارحه، ولا الفتور طريقا إلى همته، ولا الضعف سبيلا إلى عزيمته.

وأضافت: ولم لا؟ وقد رباه الإسلام بهذه الطريقة "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" فليغرسها آملا أن تؤتي ثمرتها، فليغرسها وليس عليه إدراك ظلها حين تكبر، فليغرسها حسبة لربه ونفعا لمجتمعه.

أشارت إلى أن المسلم دوما.. قادر على أن يصنع لنفسه دورا في هذه الحياة بالعمل، وليس العمل فقط، بل العمل الحسن، "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا".

وقالت الدار ‎إنها تربية النبي الكريم الذي علمنا أن الأماني دون عمل خداع للنفس " إن قومًا غرَّهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون: نحسن الظن بالله، كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ".

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