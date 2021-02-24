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رياضة

شاهد.. ميسي يطلب قميص حارس إلتشى.. ورد فعل غريب من الأخير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:17 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي برشلونة وإلتشي، المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني، بفوز البارسا بثلاثة أهداف دون مقابل.

أهداف المباراة أحرزها ليونيل ميسي في الدقيقتين 48، 67، وجوردي ألبا في الدقيقة 73، ليحقق البارسا نقاط المباراة الثلاث.

وعقب المباراة، توجه ليونيل ميسي لمصافحة إيدجير باديا حارس مرمى إلتشي، وطلب منه مبادلة القمصان، ليتفاجأ الأخير بذلك الطلب وكأنه لم يصدق نفسه، وهو الأمر الذي التقطته عدسات المصورين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 50 في المركز الثالث، وتوقف رصيد إلشي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

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