رئيس مصلحة الشهر العقاري يرد على أكاذيب الإخوان حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق: من لا يرغب في تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله

حل الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وقام بالرد على أسئلة كثيرو لـ المواطنين.





و شكا عدد من المواطنين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري و مازح رئيس مصلحة الشهر العقاري الجمهور قائلا «مظلوم يا بيه محتاجين نرجع لوضعنا لكن إحنا مخاطبين بقانون.. نتمنى نعمل حاجة».





أبرز ما جاء فى اللقاء:





رئيس مصلحة الشهر العقاري: - الإخوان أطلقوا الأكاذيب حول رسوم تسجيل الشقق - المصلحة تولي تحصيل الأموال وإرسالها للضرائب العقارية بدون مقابل - تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها - المواطن من الممكن أن يحصل على أموال من أى جهة بضمان العقد - حجية العقد الابتدائى بين أطرافه فقط والمسجل في الشهر العقاري حجية على الجميع - قانون التصالح ساهم فى تقنين مخالفات البناء - تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين - تسجيل الوحدة السكنية رغبة شخصية للمواطن - موظفو الشهر العقاري لن يذهبوا للمواطنين أو يقدموا اللوم لهم - من يشتري وحدة سكنية جديدة عليه توثيقها بالشهر العقاري لتوصيل المرافق















رد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري على أكاذيب جماعة الإخوان ومحمد ناصر حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.





وقال «ياقوت» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن رسوم تصديق نقابة المحامين لا تشمل الأحكام، موضحا أن شريحة الرسوم محددة، وضريبة رسوم واضحة ومعلومة، ولا يوجد رسوم للمساحة لوحدها.

















قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن العقد المسجل يعد أموالا موضوعة فى منزل المواطن، مؤكدًا أن المواطن من الممكن أن يحصل على أموال من أى جهة بضمان العقد.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تسجيل الوحدات السكنية يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها.





ولفت إلى أن حجية العقد الابتدائي بين أطرافه فقط أما المسجل فى الشهر العقاري فيعد حجية على الجميع.

















قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين، ومن لا يرغب فى تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتى" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الشخص الذى لا يريد تسجيل منزله حر، وأن التسجيل رغبة شخصية.

















قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة 42 من قانون الشهر العقاري موجودة من عام 2005، ولكن تم إضافة دور لـ الشهر العقاري فى عهد محمد مرسي العياط.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وارسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري و يحال إلى النيابة العامة.













قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه فى حالة عدم وجود اعتراض خلال فترة النشر بالجريدة الرسمية فى الأهرام بخصوص التسجيل فى الشهر العقاري بناء على حكم محكمة يأتى المواطن بشهادة من المحكمة بذلك يحصل على الرقم الثابت.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المواطن يذهب للمحكمة و بعد ذلك يعود للشهر العقاري بعد الحصول على الحكم من أجل التسجيل بالشهر العقاري.





















قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات والوحدات يتم وفقًا للشهر العقاري ويكون طبقًا للقانون، ولا يعترف به سوى بانتقال الملكية بالتسجيل، موضحا أن التسجيل يكون بالرضاء أو بالقضاء.





وأضاف "ياقوت"، خلال لقاء ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه لا يتم انتقال الملكية في الوحدات السكنية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.





وقد قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن جماعة الإخوان ومحمد ناصر أطلقوا الأكاذيب حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.





وأكد «ياقوت» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رسوم تصديق نقابة المحامين لا تشمل الأحكام، موضحا أن شريحة الرسوم محددة، وضريبة رسوم واضحة ومعلومة، ولا توجد رسوم للمساحة لوحدها.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الأمانة القضائية تقدرها المحكمة، مشيرا إلى أن الإعلام الإخواني يروج لرسوم غير صحيحة.





وأشار إلى أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وإرسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري و يحال إلى النيابة العامة.





وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها، وستكون هناك زيادة فى عملية البيع والشراء.





وأكد أن العقد المسجل يعد أموالا موضوعة فى منزل المواطن، موضحا أن المواطن من الممكن أن يحصل على أموال من أى جهة بضمان العقد.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن حجية العقد الابتدائى بين أطرافه فقط أما المسجل فى الشهر العقاري فيعد حجية على الجميع.





وأشار إلى أن الشخص الموجود فى مسكن لمدة 15 عامًا ويكون هناك هدوء ولا يمتلك أوراق ملكية يتم تحرير محضر ويكون هناك بحث وزيارة وسؤال لـ الجيران ومن خلالها يحرص المواطن على تسجيل عقار بالشهر العقاري.





وأوضح أنه أيضًا قانون التصالح ساهم فى تقنين المخالفات فى البناء.





وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين، ومن لا يرغب فى تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الشخص الذى لا يريد تسجيل منزله حر، وأن التسجيل رغبة شخصية.





ولفت إلى أنه لن يتم قطع المرافق على المواطنين الذين لم يُسجلوا في الشهر العقاري، معلقًا: "اللى مش عايز يلزم منزله".





وأشار إلى أن موظفى الشهر العقاري لن تذهب للمواطنين أو تقدم لهم لوم أو أى شيء.





وأوضح أن المواطن الذى يشتري وحدة سكنية جديدة عليه توثيقها بالشهر العقاري لتوصيل المرافق، وتسجيل الوحدات السكنية لا يؤثر فى حركة البيع والشراء، ولكن من يسجل يضمن حقوقه.





وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة 42 من قانون الشهر العقاري موجودة من عام 2005، ولكن تم إضافة دور لـ الشهر العقاري فى عهد محمد مرسي العياط.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن الشهر العقاري تولى تحصيل الأموال وإرسالها للضرائب العقارية بدون مقابل، وفى حالة حدوث خطأ يعاقب موظف الشهر العقاري ويحال إلى النيابة العامة.





وأكد أن محمد مرسي ألزم الشهر العقاري بـ تحصيل الأموال "الضريبة" وألزم التوريد بدون مقابل، وأن مجلس شورى الإخوان هو المسئول.





وفى ذات السياق، لفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الإخوان هم من أضافوا بعض التعديلات على قانون الضرائب العقارية وأصبح للشهر العقاري دور.





وأشار إلى أن محمد مرسى هو من وقع على الإضافات، والإخوان هم السبب فى كل ده، وانفعل موسى على الهواء "ضريبة التصرفات العقارية 2.5% اقرها مجلس شوري الإخوان برئاسة أحمد فهمي".





وعرض أحمد موسى، الأوراق والمستندات التى تثبت أن الإخوان هم من قاموا بوضع دور لـ الشهر العقاري وتحصيل الأموال من المواطنين.







