لا يحتاج لتنفس صناعي .. المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى الآن، معقبة: الاوضاع الخاصة بع مستقرة الآن ونأمل أن تستمر هكذا.



واسترسلت "عنبر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، تم وضع الفنان يوسف شعبان على ماسك أكسجين، معقبة: نسبة الأكسجين لدي 94 وهو حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل إلى تنفس صناعي.



وأكملت: الفنان على درايه كامله بما حولة، كما أنه واعي بكل ما يدور حوله..مسترسله: الحالة مازالت حساسة.



