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لا يحتاج لتنفس صناعي .. المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:31 ص
الفنان يوسف شعبان
الفنان يوسف شعبان
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إسراء صبري
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان مستقرة إلى الآن، معقبة: الاوضاع الخاصة بع مستقرة الآن ونأمل أن تستمر هكذا.

واسترسلت "عنبر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، تم وضع الفنان يوسف شعبان على ماسك أكسجين، معقبة: نسبة الأكسجين لدي 94 وهو حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل إلى تنفس صناعي.

وأكملت: الفنان على درايه كامله بما حولة، كما أنه واعي بكل ما يدور حوله..مسترسله: الحالة مازالت حساسة.

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