تحقيقا لحلمها.. تارا عماد تكشف تفاصيل حصولها على لقب ملكة جمال أفريقيا للمراهقات

كشفت الفنانة تارا عماد، تفاصيل جديدة في مشاركتها في ملكة جمال المراهقات، مؤكدة أنها حصلت على لقب ملكة جمال أفريقيا للمراهقات.





وأضافت عماد، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه مشاركتها في ملكة جمال المراهقات جاءت تحقيقا لحلمها بالمشاركة في إحدى مسابقات ملكة الجمال.





وتابعت أنه تم اختيارها لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال المراهقات في البرازيل عندما كانت تبلغ من العمر 17 سنة.





وأشارت إلى أن نصفها مصري والنصف الآخر مونتينجرو، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.





وأكدت الفنانة، أنها زارتها أول مرة وهى فى عمر الرابعة، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك.





وتابعت أن والدها تعرف على والدتها عندما جاءت إلى مصر عام 1990 ونشأت قصة حب بينهما وتزوجا.





وتابعت أنها سافرت من القاهرة إلى أسوان بالعجلة، موضحة لأن من طبيعة شخصيتها أنها تحب تجربة كل شيء مختلف.





وكشفت تفاصيل الفكر، قائلة :"عندما وجدت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل رحلة من القاهرة لأسوان بالعجلة تواصلت مع المنظم وسألني هل أنا متمكنة فى سواقة العجل قلت له (مش أوى)، وكنت حينها لدى مشاكل فى ضهرى فتمرنت لمدة ثلاثة أشهر.

وتابعت أنه لم يصدق أحد من أهلى أو أصدقائي أننى سأخوض تلك التجربة، وبالفعل خضتها وكانت فى 11 يوا تعلمت منها الكثير أهمها الثقة في النفس".



