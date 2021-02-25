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رياضة

أحمد عادل: نتيجة مباراة الأهلي أمام سيمبا مخيبة لآمال جماهيره .. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:13 ص
الاهلي وسيمبا
الاهلي وسيمبا
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محمد رشاد
قال أحمد عادل، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سواء النتيجة أو الأداء، كان مُخيبًا لآمال جماهيره التي تطمح دائمًا في الفوز.

وأضاف عادل، خلال لقاء بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يُعاتب على موسيماني مدرب الأهلي، لعدم استقراره على التشكيل في مباريات الأهلي خلال المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادته.

واستكمل نجم الأهلي الأسبق، أنه لا بد من معالجة الأخطاء وإهدار الفرص للاعبي الأهلي، موضحًا أن التغيير في تشكيل الفريق سبب أزمة للاعبين خلال مباراة سيمبا التنزاني، لا سيما أنه لم يبدأ بأيمن أشرف الذي يعيش حالة من التألق، وعدم تعود ثلاثي منتصف الملعب اللعب بجوار بعضهم، على عكس عمرو السولية الذي كان لا بد من البدء به أساسيًا.

وتفوق سيمبا التنزاني على ضيفه الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.
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