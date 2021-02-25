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رياضة

مرتضى هاجمني.. باسم مرسي: أمير كلمة السر في رحيلي عن الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:48 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
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محمد رشاد
قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق إنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

وأضاف باسم في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية عبر برنامج "أوضة اللبس" مع ميدو: "تركيبتي أنني لاعب عندي شخصية ولا أقبل أن أتواجد دون أن يكون لي دور في الفريق".

وأوضح: "أحب التواجد في المواقف الصعبة ولا أقبل بدور الموظف، وأخر مباراة لعبتها مع الزمالك حققت كأس مصر وطلبت الرحيل لأنني شعرت أنني سيتم تهميشي بعض الشيء".

وتابع: "عندما تعاقدت مع الزمالك أول مرة كنت مهمشا بالفعل لكني كنت واثق أنني سأصبح المهاجم الأول، وعلى مدار مشواري مع الزمالك تواجد 17 أو 18 مهاجم ولعبت أساسيًا، لكن قبل رحيلي كان هناك اتجاه ألا أشارك وفي أخر موسم لم أكن أشارك كثيرًا إلا في وجود إيهاب جلال".

واختتم: "أمير مرتضى لم يظهر لي على الإطلاق أنه يرفض وجودي على عكس ما أسمعه من الناس، ولم يحدث أي خلاف بيننا، ونفس الأمر بالنسبة لمرتضى منصور إلا في موقف واحد انتقدني على الهواء وكنت مُصر وقتها ألا ألعب مع الفريق في السوبر ضد الأهلي".
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