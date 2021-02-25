في ذكرى ميلادها .. قصة إشهار نجمة إبراهيم لإسلامها وعدد زيجاتها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نجمة إبراهيم والتي قدمت عديدا من الأعمال التي ماتزال علامة فى تاريخ السينما وبرغم أنها برعت فقط فى أدوار الشر إلا أنها كانت تقدمه بشكل مختلف في كل مرة.

تزوجت مرتين؛ الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي لمدة 9 سنوات، وتزوجت أيضًا الممثل والملحن عباس يونس، وأعلنت تحولها من اليهودية إلى الإسلام عام 1932.





منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الاستحقاق بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرًا لعطائها الفني ووطنيتها النادرة، إذ كان من المعروف عنها تأييدها ثورة يوليو 1952.





لديها 3 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي "ريا وسكينة، جعلوني مجرمًا، صراع الأبطال".





على عكس الأدوار التي قدمتها على شاشة السينما، والتي تُرعب الكثير، فإنها كانت شخصية طيبة تخاف من أقل الأشياء، حتى أنها صرحت بكونها تخاف من دور ريا.



