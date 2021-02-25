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تكنولوجيا

شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:00 ص
شاهد | تسريب أول
شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3
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قسم التكنولوجيا
كشفت صور مسربة من داخل مصانع شركة آبل الأمريكية فى الصين، تظهر التصميم النهائى لسماعة آبل اللاسكلية الجديدة التى ستحمل إسم Apple AirPods 3، حيث جاءت بنفس تصميم الجيل السابق Apple AirPods Pro، ولكن بتصميم آيربودز 2.

و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، فسر الخبراء سبب إقدام آبل على هذه الخطوة، بسبب شكاوى بعض المستخدمين من سماعة AirPods Pro الحالية بالرغم من قوتها، إلا أنها مؤلمة لبعض مقاسات الأذنن المختلفة، بسبب دخولها إلى تجويف الأذن للعمل بكفاءة عالية.

فقررت آبل الإستفادة من أريحية AirPods 2 ولكن بعد دمجها بتصميمها الأحدث و الأكثر أناقة، لنضمن نجاحًا سأحقًا لها فور طرحها بألسواق، ومن المتوقع الكشف عنها فى مؤتمر آبل القادم منتصف شهر مارس المقبل.

من المتوقع أن يبلغ سعرها 150 دولار أمريكي، ما يعادل 2400 جنيه مصري، و ستكون المعاون لشقيقتها الكبري AirPods Max، لحصد مبيعات الشركة فى العام الحالي، و بالطبع ستحتوى على خاصية عزل الضوضاء noise cancelation.
شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3
شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3
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