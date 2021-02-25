شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3





AirPods Pro الحالية بالرغم من قوتها، إلا أنها مؤلمة لبعض مقاسات الأذنن المختلفة، بسبب دخولها إلى تجويف الأذن للعمل بكفاءة عالية. و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، فسر الخبراء سبب إقدام آبل على هذه الخطوة، بسبب شكاوى بعض المستخدمين من سماعة





فقررت آبل الإستفادة من أريحية AirPods 2 ولكن بعد دمجها بتصميمها الأحدث و الأكثر أناقة، لنضمن نجاحًا سأحقًا لها فور طرحها بألسواق، ومن المتوقع الكشف عنها فى مؤتمر آبل القادم منتصف شهر مارس المقبل.





من المتوقع أن يبلغ سعرها 150 دولار أمريكي، ما يعادل 2400 جنيه مصري، و ستكون المعاون لشقيقتها الكبري AirPods Max، لحصد مبيعات الشركة فى العام الحالي، و بالطبع ستحتوى على خاصية عزل الضوضاء noise cancelation.