ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: رشحت باسم مرسي لخلافة مصطفى محمد فى الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:55 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق، إنه رشح باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الحالي من أجل العودة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض رحيل مصطفى محمد لصفوف نادي جالطة سراي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "رشحت باسم مرسي من أجل العودة إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الإنتاج الحربي، إضافة إلى أنه تغير بشكل ملحوظ عن الفترة التي كان فيها مع نادي الزمالك".

وأضاف: "باسم مرسي كان قريبا من الزمالك بعد ترشيحي لتعويض رحيل مصطفى محمد، إلا أن إدارة النادي حسمت التعاقد مع الثنائي سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب، ومروان حمدي من صفوف نادي مصر المقاصة بشكل نهائي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسى

حسام حسن أم مروان .. مهاجم مصري فى الزمالك خلال ساعات

عمرو زكى يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد إعارته لجالطة سراى

رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

تعرف على محطة باسم مرسي القادمة بعد رفض الزمالك

ميركاتو يناير.. 56 صفقة جديدة في الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاصة نجوم اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

باسم مرسي: أنا أفضل من مصطفى محمد مع الزمالك

أخبار التوك شو| الصحة تكشف حقيقة ظهور نوع جديد من شلل الأطفال في مصر.. وأحمد موسى: الإخوان سبب فرض رسوم الشهر العقاري

الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

الطب الوقائي يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال في مصر مجددا

سعر الذهب اليوم الخميس 25 فبراير 2021

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

Advertisements

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

طلب من الإدارة رحيله نهاية الموسم.. موسيماني يحسم موقفه من مروان محسن مع الأهلي

الغيابات تضرب الأهلي والزمالك.. من يدفع ثمن الغيابات في دوري اليد القديم

الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

محمد شوقي ينتقد موسيماني: أدار مباراة سيمبا على عكس شخصية الأهلي

مرتضى هاجمني.. باسم مرسي: أمير كلمة السر في رحيلي عن الزمالك

ليفربول إيكو: محمد صلاح المرشح الأقوى لحمل شارة قيادة الريدز

النجوم: لن نتنازل عن حقوقنا المالية .. ورفضنا وقف قيد الإسماعيلي حبا في الدراويش

مدرب دجلة: المنافسة على الدوري تنحصر بين الأهلي والزمالك.. والإسماعيلي عملاق نائم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الليمون للطعام؟

الزجاج يتحول إلى واقع افتراضي .. هيونداي أيونيك 5 الكهربائية بمواصفات خيالية لأول مرة في العالم.. صور

مشهد نادر.. لحظة العثور على ثعبان أزرق اللون.. فيديو وصور