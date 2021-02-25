حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري أعلى مناطق البساتين ودار السلام في القادم من مناطق الكورنيش بإتجاه مناطق الأوتوستراد.





كذلك تظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق الأوتوستراد في القادم من القاهرة الجديدة بإتجاه المنيب، وكذلك كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة في القادم من محور المريوطية.





بينما تظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق بشتيل في القادم من مناطق إمبابة بإتجاه محور 26 يوليو.





وتظهر كثافات مرورية على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري بالقادم من الشيخ زايد بإتجاه ميدان لبنان.





بينما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج، ومحور الضبعة، والطريق الدائري الأقليمي.





وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الفيوم الصحراوي.





كذلك تستقر الحالة المرورية على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، والشيخ فضل - رأس غارب، والقصير مرسى علم، والسويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي.