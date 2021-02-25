ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يسعى لفك عقدة الجونة بـ الدوري الممتاز.. الليلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجونة، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي، لفك عقدة الجونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا.

وفشل فريق بيراميدز "بمسماه الجديد" في تحقيق الفوز على الجونة في مسابقة الدوري، حيث تعادل معه في مباراة، وخسر 3 مواجهات.

على الجانب الآخر يأمل الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة في مواصلة تفوقه على بيراميدز، بخطف الثلاث نقاط منه في مباراة الليلة، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز السابع.

ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع إنبي، والاتحاد السكندري مع وادي دجلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري

الإسماعيلي يكشف سبب طلب نقل مباراته مع الأهلي إلى المكس

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إقالة نصر الدين النابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد