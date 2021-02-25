بيراميدز يسعى لفك عقدة الجونة بـ الدوري الممتاز.. الليلة





ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه رمضان صبحي، لفك عقدة الجونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا.





وفشل فريق بيراميدز "بمسماه الجديد" في تحقيق الفوز على الجونة في مسابقة الدوري، حيث تعادل معه في مباراة، وخسر 3 مواجهات.





على الجانب الآخر يأمل الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة في مواصلة تفوقه على بيراميدز، بخطف الثلاث نقاط منه في مباراة الليلة، واقتحام المربع الذهبي.





ويحتل الجونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز السابع.





ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع إنبي، والاتحاد السكندري مع وادي دجلة.

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجونة، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري.