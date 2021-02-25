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رياضة

الاتحاد السكندري يسعى لمصالحة جماهيره أمام وادي دجلة في الدوري.. اليوم

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:20 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد السعيد
يستضيف فريق الاتحاد السكندري، نظيره وادي دجلة، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري، حيث تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1 - 1، كما خسر من أسوان 3 - 1.

في المقابل يطمح وادي دجلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر في مباراة اليوم، تمنحه دفعة قوية، لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، للهروب من منطقة الهبوط.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 18 والأخير بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات مسابقة الدوري، الإنتاج الحربي مع إنبي، وبيراميدز مع الجونة.
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