حيلة بسيطة للتوقف عن التدخين بكل سهولة

حاول أن تعتبر نفسك غير مدخن.

سمحت عالمة النفس إيلين ميجر للأشخاص بإكمال الاستبيانات وكتابة التدريبات حول كيف ولماذا يرون أنفسهم غير مدخنين. قالت ميجر عن بحثها: "الأشخاص الذين كانوا قادرين على تخيل أنفسهم على أنهم غير مدخنين كانوا أكثر عرضة للنجاح في الإقلاع عن التدخين "، "بالعكس ، الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين ولكنهم لم يكونوا قادرين على رؤية أنفسهم على أنهم غير مدخنين كانوا أكثر عرضة للانتكاس."





السلوك حسب الهوية

دائما نميل إلى التصرف بالطريقة التي نرى بها أنفسنا، "على سبيل المثال، الشخص الذي لا يرى نفسه كشخص رياضي سيكون أقل احتمالا بكثير للخروج للركض من شخص لديه طموح في إجراء ماراثون. يمكن أن يكون للهوية تأثير محفز. إنه يوفر لنا هدفًا واضحًا نسعى لتحقيقه ". سيحتاج المخضرم الحقيقي للتدخين إلى أكثر من مجرد الاستبيانات وتمارين الكتابة. لهذا السبب تنصح Meijer هؤلاء الأشخاص بتلقي علاج إضافي واستخدام لاصقات النيكوتين.



