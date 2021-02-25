لتجديد خط طرد محطة أرض سلطان..انقطاع مياه الشرب في المنيا

تابع المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة أرض سلطان المرشحة.





مشيرا إلى أنه سيتم عودة تشغيل المحطة بطبيعتها بعد الانتهاء من ربط جميع الخطوط.





وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة اعتذارة للمواطنين بسبب انقطاع المياة خلال تلك الفترة.





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وفي سياق متصل كان المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد أعلن ضعف مياه الشرب عن قرى ومدينة المنيا، بسبب القيام بأعمال تطهير دخول المياه العكرة بمحطة بني احمد الشرقية المرشحة، للحفاظ على جودة المياه المنتجة.





وأضاف الشهاوي ، إنه سيتم زيادة ضغوط المحطات الاخري لتقليل ضعف المياه خلال الفترة من الاثنين حتى اليوم الخميس من الثامنه صباحا وحتى الثامنه مساء.





كما أعلن قطع المياة عن منطقة أرض سلطان شمال مدينة المنيا من مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس لبدء أعمال احلال وتجديد خط طرد محطة أرض سلطان بالمدينة.





واضاف المهندس ياسر الشهاوى إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة المنيا ومشروع الحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية للمحافظة علي موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه.





وأضاف الشهاوي أنه تم البدء في إنشاء المنظومة الالكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة وذلك لتنسيق حميع الموارد والمعلومات والانشطة اللازمة لاتمام الاجراءات العملية لادارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ وانشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا بإتخاذ القرارات علي أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة.





ونوه الشهاوى أن قطاعى الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومه لأنهم أكثر القطاعات التى تربطهم قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل.



