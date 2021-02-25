ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:23 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
أ ش أ
أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن مجلس الجامعة وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، يشتمل على دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة.


وأضاف الدكتور منصور حسن - وفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم الخميس - أن البروتوكول يهدف إلى إعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال، وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كل أشكال العنف، وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول سيشمل المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد