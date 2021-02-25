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رياضة

وزير الشباب والرياضة ينعي حسين صبور رئيس نادى الصيد الأسبق

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسي، وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور رئيس نادى الصيد الأسبق رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدم الوزير بخالص المواساة والعزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الراحل كان له العديد من الإسهامات خاصة خلال توليه رئاسة نادي الصيد المصرى ويعد أحد رواد رجال الأعمال المصريين، وساهم من خلال شركاته في تنفيذ العديد من المشروعات، وإتاحة فرص العمل أمام الشباب في ضوء خدمة وطنه بإخلاص.
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