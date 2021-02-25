الأنبا يواقيم يترأس قداس فصح يونان بكنيسة العذراء مريم بجنوب الأقصر.. صور

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت جنوب الأقصر ، صباح اليوم الخميس، صلاة قداس فصح يونان بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، وشارك فى الصلوات آباء كهنة الكنيسة.





ويعرف «فطر» صوم يونان، الذي يأتي اليوم الخميس بـ«فصح يونان»، وهو أصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضًا «عيد الفصح»، مما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان الذي ابتلعه الحوت ثلاثة أيام على أنها رمز لقصة السيد المسيح الذي دفن في القبر ثلاثة أيام وقام في اليوم الرابع.





وأختتم الأقباط أمس الأربعاء صوم يونان والمعروف بصوم نينوي، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين لمدة ثلاثة أيام فقط.





وينقطع الأقباط خلال صوم «يونان» عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها وأديرتها قداسات خاصة بهذه المناسبة.









و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.





وصوم نينوي هو صوم معروف بـ«صوم يونان»، ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما أنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة المسيح كما حدث مع يونان النبي.



