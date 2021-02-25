وزير التموين يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان

بدأ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جولته الميدانية لمحافظة أسوان، التي رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث شملت اول محطات الزيارة تفقد مصنع سكر إدفو وتضمنت الجولة تفقد أقسام حيث استعرض المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية الإنتاج اليومى والذى وصل إلى ١١٠٠ طن سكر وبأنتاج سنوي يصل لنحو ١١٥ ألف طن سكر.









حيث يقوم بعصير حوالى 10 آلاف طن يوميًا، وكذلك يتم عصير مليون ومائة ألف طن من محصول قصب السكر سنويًا، وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع شملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات.