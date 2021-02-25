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الضرائب: الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:45 م
رجب محروس
رجب محروس
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ريهام فيكتور
قال رجب محروس ، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن ضريبة التصرفات العقارية عبارة عن مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض او أي عقار، بواقع 2.5%.

واضاف " محروس " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية،  أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، لافتًا إلى هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إلى أن الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوك لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة .

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن الكومبوندات السكنية معفاه من الضريبة العقارية و لكن بشرط أن تقوم به شركة ، معلقًا أن :" لو  الكومبوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط  الشركة ذاتها ".

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن المشترى لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذى يشترون وحدات سكنية من شركات لا يقوم بدفع الضريبة ، لافتا إلى أن معالى رئيس الدولة أشار أن يكون هناك شهادة ميلاد لكل عقار وخفض رسوم التسجيل الخاصة بالشهر العقارى ، إذا كان من ضمن المستندات الازمة لنقل الملكية من البائع للمشترة وأن يكون هناك افادة لسدادا الضريبة العقارية اذا كان البائع شخص طبيعى. 

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