حقيقة إيقاف سيد عبدالحفيظ والشناوي بسبب أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن حقيقة تعرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى ومحمد الشناوى حارس المرمى إلى عقوبة بسبب اعتراضهما على الحكم أليوم نيانت خلال مواجهة سيمبا التنزانى .



وكان الأهلى خسر مباراته أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد والتى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وظهرت أنباء خلال الساعات الماضية أشارت إلى وجود قرار من قبل الكاف بإيقاف سيد عبدالحفيظ والشناوى بسبب اعتراضهما على القرارات التحكيمية خلال مباراة سيمبا الماضية وهو تم نفيه وأكد المصدر أن لجنة المسابقات لم تنعقد حتى الآن لتناقش أى أمر خاص بالمسابقة مشيرا إلى أن فى حال إدانة الحكم نيانت لأى فرد سيتم الإعلان عن العقوبة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للكاف .



وأكد المصدر أنه لا توجد حتى الآن أى عقوبات تخص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أو محمد الشناوى حارس الأهلى بسبب الاعتراض على الكاميروني أليوم ناينت حكم مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى .



وكان سيد عبدالحفيظ دخل فى نقاش مع الكاميرونى ناينت بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع الخاص بمباراة الأهلى وبطل تنزانيا.







على الجانب الآخر، أكد بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلي أنه يركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني: «درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».

وأضاف أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.